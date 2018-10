Aleqa Hammond: Udenrigsministeren overser oprustningen i Arktis

Walter Turnowsky Onsdag, 10. oktober 2018 - 12:32

Hvert år fremlægger udenrigsministeren en arktisk redegørelse. Den beskriver den danske egerings syn på Arktis samt de initiativer, der tages - set med især udenrigspolitiske briller.

Under debatten gav Aleqa Hammond (NQ) udtryk for, at hun generelt er tilfreds med det der tår i redegørelsen.

Der er dog et stort men.

- Det mest overraskende for mig er dog de ting, som redegørelsen ikke omtaler.

Oprustning blandt stormagterne

Allerede tidligere i debatten havde hun i spørgsmål til de øvrige partiers ordfører givet udtryk for, at hun især savnede en stillingtagen til stormagternes stigende interesse og oprustning i Arktis.

- Der står intet i redegørelsen om, hvordan regeringen forholder sig til, at Rusland konstant opruster i sit arktiske område, sagde Aleqa Hammond (NQ) i sin ordførertale

- Der står heller ingen ting om, hvordan regeringen forholder sig til, at USA har opgraderet deres radar på Thule-basen og nu selv erklærer, at basen er direkte involveret i missilskjoldets virke.

- Der står intet om Kinas nye arktiske strategi og planen om en arktisk silkevej. Et projekt, der kan medføre enorme stigninger i kinesiske investeringer og samarbejder i Arktis.

Socialdemokraterne bekymret

Nunatta Qitornai-politikerne står ikke alene med sin undren over den manglende omtale af oprustningen. Også den socialdemokratiske ordfører Nich Hækkerup var inde på det samme.

- Den fremlagte redegørelse beskriver faktisk på udmærket vis det internationale samarbejde om Arktis, der finder sted, og de forskellige områder, som der samarbejdes om. Jeg tror, at den eneste substantielle tilføjelse, som jeg vil komme med i dag på vegne af Socialdemokratiet, er, at der faktisk er grund til at være bekymret for den tendens til stigende spænding, som vokser frem i Arktis i de her år, sagde han i sin ordførertale.

US investeringer i lufthavne

Ligesom Aleqa Hammond pegede også han på de russiske og kinesiske aktiviteter i Arktis.

- Endelig er der selvfølgelig amerikanerne, hvor vi i forlængelse af Danmarks arbejde med at undgå kinesisk finansiering af nye lufthavne på Grønland oplevede, at det amerikanske forsvarsministerium – måske lidt overraskende – kom på banen og meddelte sig parat til at analysere og muligvis investere i grønlandske lufthavne, tilføjede Nich Hækkerup (S)

- Alt det siger jeg, fordi det illustrerer det, som der sker i det arktiske område i øjeblikket, nemlig at nogle af de store aktører tager skridt, som risikerer at øge spændingen.

Også Aleqa Hammond (NQ) fremhævede den amerikanske erklæring om at undersøge muligheden for at investere i lufthavne, som kan bruges både civilt og militært.

- Med andre ord: Det mantra om fred, lavspænding og samarbejde der gentages i redegørelsen som et mål, der er opnået på grønlandsk og dansk initiativ via Ilulissat-erklæringen, ser desværre ikke så bæredygtig ud, som redegørelsen beskriver, lyder hendes konklusion.

Udenrigsministeren viger uden om

Da det blev udenrigsminister Anders Samuelsens tur, spurgte Aleqa Hammond (NQ) ind til, hvilke udfordringer han ser i stormagternes stigende interesse for Arktis.

- Der er en stigende interesse for området, blandt andet på grund af muligheden for gennemsejling, lød svaret fra Anders Samuelsen (LA), der også pegede på, at de øgede erhvervsmuligheder øger stormagternes interesse.

- Samtidig er der selvfølgelig også sikkerhedspolitiske spørgsmål, der gør sig gældende, og det holder regeringen selvfølgelige øje med. Jeg vil ikke stå her og forudsige, præcis hvordan tingene ser ud om fem og ti år, tilføjede udenrigsministeren.

Det gav Aleqa Hammond (NQ) anledning til et opfølgende spørgsmål.

- Nu spørger jeg om, hvad der kan komme af udfordringer af den stigende interesse der er i det arktiske. På trods af at man lige har genbekræfte Ilulissat-erklæringen, så er der alligevel en oprustning i gang som alle kan se. Hvad er Kongerigets udfordringer i den nærmeste tid, hvad angår den oprustning i Arktis?

Men igen veg udenrigsministeren udenom et direkte svar.

- Det er mit indtryk, at der generelt er god vilje fra de nationer, som vi arbejder med i forhold til at have et en fælles målsætning om, at det skal være et lavspændingsområde. Og ingen, heller ikke Rusland, har en interesse i, at de internationale krise drages ind i det arktiske samarbejde. I praksis er det derfor min forventning, at det pragmatiske samarbejde, som er mellem de arktiske stater, vil fortsætte i Arktisk Råd og i de andre arktiske fora, som for eksempel Arcic Coast Guard Forum. Så det er det, der er min forventning, lød det fra Anders Samuelsen (LA).