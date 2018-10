Aleqa og Aaja får indflydelse på finansloven

Walter Turnowsky Fredag, 12. oktober 2018 - 13:51

I dag mødtes de grønlandske folketingsmedlemmer for første gange i denne omgang med finansminister Kristian Jensen (V) i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Og selvom det endnu er for tidligt til konkrete løfter, er Aleqa Hammond (NQ) optimistisk.

- Regeringen viser en generelt positiv tilgang til de nordatlantiske mandater. Der bliver lyttet til de grønlandske mandater, og der er i løbet af valgperioden fulgt op med en række initiativer på alt fra retsområdet, satspuljen, kulturområdet og investeringer i Grønland. Det er konstruktive dialoger som fører skridt i den rigtige retning, siger hun.

De grønlandske mandater er ikke direkte del af forhandlingerne, men har siden 2016 holdt individuelle møder med finansministeren hvor de kan gøre deres stemme hørt.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) siger, at hun er stolt af at have banen vejen for disse møder, da det giver de grønlandske medlemmer af Folketinget historisk stor indflydelse på de politiske sager, der prioriteres økonomisk i finansloven for 2019 og de kommende år.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi fra Grønlands side kommer med nogle konkrete projekter, som gør hverdagen bedre i Grønland og for grønlændere i Danmark, siger hun.

Justitsområdet

Begge folketingsmedlemmer peger på, at der fortsat er et stort behov for at styrke justitsområdet i Grønland.

- Regeringen har pålagt sig selv i regeringsgrundlaget, at der skal sættes en dansk standard på retsområdet i Grønland. De hidtil afsatte finanslovsmidler er ikke tilstrækkeligt for at nå den målsætning. Justitsområdet trænger fortsat til et grundigt eftersyn. Der er blandt andet mangel på grundlæggende rammer for kommunefogeder, sikring af ordentlige anstalter og detentioner, og ikke mindst tilstrækkelige økonomiske rammer landsforsvarerembedet, siger Aleqa Hammond (NQ)

Hun mener ligeledes, at der stadig er en række grundlæggende problemer i arbejds- og lønvilkår for ansatte i Politiet og Kriminalforsorgen i Grønland.

- Vi har grønlandske politifolk og anstaltsbetjente som ikke får den samme i løn som deres danske kolleger, trods samme arbejde, samme uddannelse og samme arbejdsgiver. Jeg betragter det som et alvorligt problem, der bør løses hurtigst muligt.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener, det der er behov for danske initiativer i relation til overgrebspakken, Killiliisa.

- I årets finanslov peger vi særligt på behovet for at øge tryghed ved en hurtig indsats fra Politiet når et barn har oplevet et seksuelt overgreb. Antallet af overgreb er fortsat alarmende højt og vi skal, også fra Folketinget, gøre alt hvad vi kan for at gribe ind hurtigt og, om muligt, forebygge overgreb. Det må også være en høj prioritet for Regeringen, som ikke bør stå passivt på sidelinjen og pege fingre af Naalakkersuisut, siger hun.

Kendskab til Rigsfællesskabet

Der er på forhånd afsat 30 millioner kroner til udbredelse af kendskab til Rigsfællesskabet. Et initiativ som begge folketingsmedlemmer roser.

- Jeg ser det som et positivt signal, at der er et ønske om at styrke kendskabet til vores fælles historie og forskellige kulturer, som kan styrke børn og unges viden om Rigsfællesskabet. Det er i tråd med ønsket fra en række organisationer der ønsker at få Rigsfællesskabet på skoleskemaet, siger Aleqa Hammond (NQ).

- Af andre vigtige emne nævnte jeg etablering af et grønlandsk iværksætterhus i Danmark, grønlandske kulturuge – begge sammen med NUKIGA, som allerede er støttet på finansloven - og en værtsfamilieorganisation til grønlandske studerende i Danmark, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).