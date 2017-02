Alarmerende mange unge begår vold og voldtægter

Det fremgår af Grønland politis årsrapport, som politimesteren, Bjørn Tegner Bay fremlagde tirsdag.

- Et lyspunkt i statistikken er, at ungdomskriminaliteten ikke er steget. Tværtimod kan vi konstatere et lille fald i den anmeldte kriminalitet, begået af unge, oplyser politimesteren.

"Stærkt bekymrende"

Dykker man imidlertid ned i tallene og fokuserer på, hvad de unge begår af kriminalitet, er det ”stærkt bekymrende”, som politimesteren udtrykker det.

Ud over volds- og seksualforbrydelser, der i sagens natur hører til de mest alvorligste, peger politimesteren på kategorien ”berigelseskrimininalitet”.

Berigelseskriminalitet

- Ser man på berigelseskriminaliteten blandt unge under 19 år, som udgør 61 procent af alle sager, ja, så er over halvdelen inden for kategorien indbrud. Det er tankevækkende, og vi har bestemt at gøre med en gruppe unge, som bekymrer os, pointerer politimesteren.

- Der skal altså noget til at bryde ind i et hus. Normalt vil man tro, at berigelseskriminalitet består af en stjålen Yankee-bar i en butik eller et tyveri af en mobiltelefon, siger Bjørn Tegner Bay.

- Der er ingen tvivl om, at vi har med nogle unge at gøre som er hårdt belastede. Igen kan vi konstatere, at der ligger store sociale udfordringer bag problemstillingen, siger politimesteren til Sermitsiaq.AG.

Ofrene rammes hårdt

Ser man på ofrene blandt de unge under 19 år. Så er det ikke fordi de har fået stjålet en taske eller cykel, der tynger statistikken. Det er derimod antallet af unge, der har været udsat for en seksualforbrydelse eller vold.