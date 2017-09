Alarmerende børnesvigt i Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq har som konsekvens af en stigning i antallet af børnesager etableret en ny organisationsplan, så familie- og børneafdelingen er blevet en selvstændig enhed. En nyskabelse, der så dagens lys efter kommune- valget. Det skyldes en skræmmende udvikling, som tilsyneladende fortsætter og fortsætter. Nye tal viser, at over 1.000 børn oplever om- sorgssvigt i Nuuk. I nogle tilfælde dukker forældrene end ikke op til møder, når myndighederne ønsker at anbringe deres børn uden for hjemmet.

Det skriver AG.

Ansatte i forvaltningen tynges af en enorm sagspukkel.

- Vi kan desværre ikke fremskaffe præcise tal fra de sidste fem år, men vi kan konstatere, at der er kommet flere børnesager. Antallet er nu kommet op på 1.050 børnesager alene i Nuuk. Det er min personlige vurdering at omsorgssvigt er størst blandt ufaglærte familier, men problemet forekommer også blandt familier med faglærte forældre, siger formand for udvalget for børn og familier i Kommuneqarfik Sermersooq, Uju Petersen, fra Inuit Ataqatigiit.

