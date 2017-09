Akutaaneq Kreutzmann tilfreds med klubskiftet

Lørdag eftermiddag var Akutaaneq Kreutzmann tilbage i GOG Arena. Oprykkerne fra Nordsjælland skulle op mod hjemmebaneheltene GOG. GOG som i denne sæson har meldt ud, at klubben går efter en plads i semifinalerne.

Hjemme igen

- Det er som at komme hjem igen, sagde Akutaaneq Kreutzmann til Sermitsiaq.AG umiddelbart før spillerne fra Nordsjælland Håndbold begyndte på opvarmningen.

Akutaaneq Kreutzmann spillede inden klubskiftet til Ribe Esbjerg HH tre sæsoner i fynske GOG og kender naturligvis rigtig mange i og omkring klubben.

Spillede en god kamp

Nordsjælland Håndbold, der af mange eksperter er dømt til at skulle kæmpe med Tønder Håndbold om at undgå sidstepladsen i Håndboldligaen, som betyder direkte nedrykning, spillede en flot kamp mod GOG.

Holdet kunne med lidt mere held og måske med lidt mere kløgt godt være kommet fra Sydfyn med point i bagagen. Sådan skulle det dog ikke være. I kampens slutfase trak hjemmeholdet fra og vandt opgøret 24-21 efter 11-11 ved pausen. Akutaaneq Kreutzmann spillede en rigtig fin kamp med mange flotte aktioner og scorede tre mål.

En helt anden rolle

I en samtale med Sermitsiaq.AG efter kampen fortæller Akutaaneq Kreutzmann, at han nyder sin rolle på sit nye hold og ikke har fortrudt, at han skiftede Ribe Esbjerg HH ud med Nordsjælland Håndbold.

- Jeg har fået ansvar og masser af spilletid. Jeg synes, at vi har et spændende hold og synes også, at vi er kommet godt fra start i den nye turnering. Vi har vundet over Århus Håndbold. Tabte knebent til Aalborg Håndbold i en kamp, som jeg kunne havde afgjort. Rammer desværre overliggeren og så løber Aalborg ned og scorer sejrsmålet. Kun mod Bjerringbro Silkeborg kom vi lidt på hælene og så i dag spiller vi i godt 50 minutter lige op med GOG fortæller Akutaaneq Kreutzmann og fortsætter:

- Også privat går det godt. Jeg bor i en rigtig dejlig lejlighed på Frederiksberg. Lejligheden ligger kun fire kilometer fra, hvor min broder Angutimmarik bor. Det er mange år siden, at vi har været så meget sammen, som vi har mulighed for nu og det nyder vi begge to slutter Akutaaneq Kreutzmann.

Angutimmarik er landsholdsspilleren Angutimmarik Kreutzmann, som spiller i Køge Håndbold.

Nordsjælland Håndbold

Nordsjælland Håndbold er et elitesamarbejde mellem de tre nordsjællandske klubber Team Helsinge, Hillerød HK og Elite 3000 fra Helsingør.

Det betyder, at klubben har tre hjemme baner. Klubben er siden 2013 blevet trænet af den tidligere danske landsholdsspiller Ian Marko Fog.