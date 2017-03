Akutaaneq Kreutzmann havde hovedrolle i flot kamp

Akutaaneq Kreutzmann var i startopstillingen, da Ribe Esbjerg HH tog imod SønderjyskE i en kamp, hvor Ribe Esbjerg HH med en sejr kunne kvalificere sig til det forjættede land – slutspillet. Skulle SønderjyskE snuppe en af de sidste pladser af de otte hold, der kommer med i slutspillet, krævede det også en sejr. Det lykkedes ikke for SønderjyskE. Hjemmeholdet Ribe Esbjerg HH vandt efter en meget spændende og medrivende afslutning 26-25. Det var igen de berømte små marginaler, der afgjorde det hele.

En lige kamp

5-5, 10-10 og ved pausen 13-13. Det fortsatte i 2. halvleg: 16-16, 20-17, 20-20, 22-22 og med 30 sekunder tilbage af kampen 25-25. SønderjyskE har bolden. Timeoutkortet bliver smidt. De sidste aftaler skal på plads. Spillet bliver sat i gang igen. SønderjyskE skal score, hvis deres drømme om slutspil skal realiseres. Det lykkedes ikke. En aflevering mislykkes og så scorer Ribe Esbjerg HH sejrsmålet i kampens døende sekunder i modstandernes tomme mål. 2500 tilskuere overværede kampen.

Fem mål signeret Akutaaneq Kreutzmann

Akutaaneq Kreutzmann scorede fem mål på vitale tidspunkter. Trak to straffekast og flere udvisninger, når SønderjyskE med ulovlige midler forsøgte at stoppe den grønlandske landsholdsspiller. Ikke mindst det udlignende mål til 25-25 i slutfasen var af meget høj karat. Efter den flotte præstation var det ikke overraskende en meget tilfreds Akutaaneq Kreutzmann, som Sermitsiaq.AG talte med dagen efter den spændende kamp:

- Det var en dejlig kamp, men også en meget hård kamp. I dag er jeg lidt slidt og bare glad for, at vi først skal spille kamp på lørdag. Det er også lang tid siden, at jeg har spillet så meget, som jeg gjorde i går og Akutaaneq Kreutzmnn fortsatte:

- Vi bliver heldigvis bedre og bedre for hver kamp. Vi har et rigtig fint hold, og i takt med at pointene kommer, giver det selvfølgelig mere ro på holdet. I de tætte kampe, der kommer i slutspillet, kan alt ske, slutter Akutaaneq Kreutzmann og minder om, at Ribe-Esbjerg HH for nylig på hjemmebane slog Håndboldligaens tophold Aalborg Håndbold.

I slutspillet for anden gang

Akutaaneq Kreutzmann oplevede også slutspillet i sidste sæson, hvor det blev til en bronzemedalje med GOG. Inden ligaens to sidste spillerunder er seks af de otte klubber, der skal spille slutspil, på plads. Hvem der skal have de to sidste pladser bliver et mellemværende mellem KIF Kolding København, Mors-Thy Håndbold og Århus Håndbold med Minik Dahl Høegh.

De seks, der foreløbig er i slutspillet er Aalborg Håndbold, TTH Holstebro, Bjerringbro-Silkeborg, Skjern Håndbold, GOG Håndbold og altså Ribe-Esbjerg HH.