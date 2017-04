Aktiv fritid stopper druk

Hvis unge er aktive i deres fritid så forebygger det brug af alkohol, tobak og andre rusmidler.

Det viser erfaringer fra Island ifølge en pressemeddelelse fra Departementet for Sundhed.

På den baggrund sætter årets Uge 18 kampagne fokus på at forældre bør støtte børnene i en aktiv fritid. Det sker under overskriften 'Deltag'.

- Vi voksne har ansvaret for at støtte vores børn og unge i en sund livsstil uden tobak, alkohol og andre rusmidler. Det gør vi ved at være der for vores unge, ved at tale med dem, være sammen med dem og ved at støtte dem i et aktivt liv med sunde fritidsinteresser, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) i en pressemeddelelse.

Departementet støtter uge 18 arrangementer i 11 byer og 27 bygder.