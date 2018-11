Aktiesalg vil tidligst være klar i 2019

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. november 2018 - 16:37

I forbindelse med den danske stats involvering i de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk via en ejerandel i Kalaallit Airports har man i en hensigtserklæring fastslået, at Selvstyret skal overtage den danske stats aktiepost i Air Greenland.

SAS er også medejer og har i adskillige år ønsket at få solgt sin ejerandel i Air Greenland, og alle tre ejere har allerede meddelt sin positive vilje over for planen, som blev underskrevet af Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen i sensommeren, og som de respektive parlamenter skal godkende.

Pris uafklaret

Det er langt fra blevet afklaret, hvad det vil koste Selvstyret at blive 100 procents eneejer af flyselskabet.

En velinformeret kilde i det danske embedsapparat oplyser, at Staten sammen med SAS har involveret Kammeradvokaten i sagen om aktiesalget, og omvendt har Selvstyret hyret sine egne konsulenter i processen, hvor der skal laves et større arbejde, teknisk, juridisk og finansielt om flyselskabets aktuelle status, der skal danne grundlag for værdifastsættelsen.

En pris forventes at blive defineret i år, men konkurrencemyndighederne skal også inddrages og nikke ja til handlen.

Finansudvalget skal godkende

Det betyder, at et endeligt salg/køb først bliver aktuel i det nye år. Måske først i det nye år, hvis der ikke pludselig ”opstår bump på vejen”, som kilden formulerer det.

Naalakkersuisut skal tage stilling til aftalen, som derefter vil blive overbragt Finans- og Skatteudvalget til endelig godkendelse.