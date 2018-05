Airbus-flyet måtte lande i Stavanger

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 29. maj 2018 - 10:43

En passager fik pludselig et ildebefindende, der var så alvorligt, at flyets kaptajn valgte at sætte kursen mod lufthavnen i Stavanger.

- Passageren er meldt stabil, men bliver i Stavanger for yderligere undersøgelser, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

Det gik hurtigt med at få passageren ud af flyet, og Airbus-flyet lettede hurtigst muligt fra Stavanger for at sætte kursen mod Kangerlussuaq.

Air Greenland forventer, at flyet på grund af hændelsen, vil være knap to timer forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.