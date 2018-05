Air Greenland: Whistleblowerordning træder i kraft

Redaktionen Lørdag, 05. maj 2018 - 15:31

Whistleblowerordninger er et værktøj til at skabe transparens i selskaber og organisationer, da ordningen giver mulighed for at svig, korruption og nepotisme kan indberettes fortroligt.

Air Greenlands bestyrelsen har søgt den største grad af transparens, da whistleblowerordningen ikke kun omfatter koncernens ansatte, men også kunder, leverandører og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

Naturligt skridt

- Det er et naturligt skridt at tage i forhold til god selskabsledelse. Samtidig er det vigtigt, at der er transparens omkring selskabet i kraft af den rolle og det ansvar Air Greenland har i Grønland, udtaler bestyrelsesformand Søren Lennert Mortensen, og fortsætter:

- Indførelse af whistleblowerordningen har været et vigtigt arbejde for bestyrelsen, da det er et værktøj som kan styrke tilliden til selskabet for vores kunder og samarbejdspartnere.

Indberetning og vejledning

På Air Greenlands hjemmeside kan der læses mere om whistleblowerordningen, og vejledning til at indberette anonymt.