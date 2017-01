Air Greenlands sidste ruteflyvninger til de sydgrønlandske byer

Det var en historisk dag i fredags, hvor Air Greenland, efter årtiers helikopter rutebeflyvning, udførte de sidste ruteflyvninger mellem de sydgrønlandske byer og bygder.

Og der har været travlt i Narsaq heliport. Mange julerejsende, både til og fra Narsaq, havde valgt at vende hjem fra juleferien inden årsskiftet fordi de er usikre på befordringen fra januar måned, og fordi de ikke har kunnet købe billet til Disko Line dengang de købte deres juleferie.

Og holdningen til den nye servicekontrakt hos byens indbyggere er stærkt delte. Nogle, især de ældre pensionister, mener at det er godt at kunne sejle, simpelthen fordi billetterne bliver billigere så de derved har større muligheder for at besøge slægtninge i de andre byer.

Andre er knap så begejstrede, og er usikre på, hvad der kommer af ekstraudgifter ved forsinkelser og aflysninger mellem de sydgrønlandske byer og Narsarsuaq lufthavn.

Og atter andre mener at sydgrønlænderne er bombet 50 år tilbage i udviklingen, til dengang KGHs daværende passagerfartøj Tatteraq, sejlede i rutefart mellem Narsarsuaq i den ene ende, til Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik i den anden ende.

I Narsaq heliport sker der også forandringer. Ud af de tre Air Greenland ansatte har de to fået ansættelse hos Mittarfik, mens den sidste har valgt at lade sig pensionere.