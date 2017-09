Air Greenland roser ny Nuuk-lufthavn

Nuuks landingsbane bliver ikke kun 1.250 meter længere men også væsentligt nemmere at beflyve, hvis Kalallit Airports nuværende forlængelsesplaner bliver realiseret.

Sådan lyder det fra Air Greenland, som roser planerne om at flytte landingsbanen og installere et såkaldt ILS-system – instrumentlandingssystem - i begge baneender.

Det kan bruges af alle moderne passagerfly.

- Der hvor Kalallit Airports efter min mening har gjort noget rigtig smart, er at de har drejet banen, så den går fri af Sermitsiaq. Det betyder at man kan installere en 'precision approach' i Nuuk. Vi vil få en forbedret regularitet med ILS-systemet i forhold til Nuuk Lufthavn i dag, det er der ingen tvivl om, siger Air Greenlands konstituerede direktør Jacob Nitter Sørensen.

Den nuværende Nuuk Lufthavn har principielt set to landingsbaner – i hvert fald i luftfartsterminologi, som giver et banenummer til hver baneende. Størstedelen af gangene starter og lander flyene fra den sydlige ende, bane 05, hvor også lufthavnsterminalen ligger.

Det skyldes vindforholdene i Nuuk. I den sydlige ende er der dog ikke udstyr til såkaldte instrumentanflyvninger.

Skal flyet lande der, skal piloterne flyve derhen ved at kigge ud af vinduet, hvilket passer med at nordenvind i Nuuk oftest medfører klart vejr.

Læs hele artiklen i avisen AG, der udkom i dag, onsdag. Du har også mulighed for at købe avisen her: