Air Greenland køber nyt fly til patientflyvninger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. oktober 2018 - 15:02

Sundhedsvæsenet fortsætter samarbejdet med Air Greenland og indgår en ny tre-årig aftale omkring transport af borgere med behov for medicinske evakueringer.

Den nye aftale gælder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022, og indebærer, at der stilles et ambulancefly til rådighed for Sundhedsvæsenet 12 timer om dagen året rundt, fremgår det af en pressemeddelelse fra Air Greenland.

Den nye aftale gør det ligeledes muligt for, at Sundsvæsenet fremadrettet vil give et højere serviceniveau, da Air Greenland i forbindelse med aftalen har valgt at indkøbe en fabriksny Super King Air til betjening af borgere, der har brug for evakuering.

Høj kvalitet

- Med aftalen kan Sundhedsvæsnet fortsat sikre høj kvalitet i sine tilbud til borgerne ved behov for evakueringer, hvilket vi er glad for og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, siger styrelseschef for Styrelsen For Sundhed og Forebyggelse Malene Marie Nielsen.

Den nye King Air vil fortsat være dedikeret til Sundhedsvæsenet og vil flyve internt i Grønland og mellem Grønland og Island. Air Greenland koordinerer endvidere medicinske evakueringer mellem Grønland og Danmark med JoinJet.

Den nye maskine vil blive specialbygget til grønlandske forhold efter Sundhedsvæsenets og Air Greenland specifikationer.

Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland, er naturligvis tilfreds med aftalen, der har muliggjort investeringen i det nye fly, der ventes leveret til september 2019.