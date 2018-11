Air Greenland kan tages ud af lufthavnsaftalen

Walter Turnowsky Tirsdag, 06. november 2018 - 05:09

Demokraternes udmelding om, at de ikke vil gå med til et køb af Statens aktier i Air Greenland truer ikke nødvendigvis aftalen mellem Danmark og Grønland om lufthavnspakken. Sådan lyder meldingen fra formandens departement.

For selvom Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen har skrevet under på en samlet aftale, så er opkøbet af Air Greenland-aktier ikke den centrale del.

- Selvstyrets køb eller ej af aktier i Air Greenland er omtalt i aftalen. Men det er ikke en integreret del af aftalen, skriver departementschef Søren Hald Møller i et skriftligt svar.

Ingen forudsætning at købe Air Greenland

Konkret står der i aftalen, at parterne har til hensigt at omlægge ejerstrukturen i Air Greenland, så Selvstyret overtager Statens aktieandel. Men det betyder ikke, at et sådan opkøb nødvendigvis bliver til noget, skriver Søren Hald Møller.

- Der er ingen forudsætning i aftalen om at ”lave en handel” vedrørende aktierne i Air Greenland, som betingelse for statens økonomiske engagement i lufthavnsprojektet eller som betingelse for det styrkede erhvervssamarbejde.

- En aftale om at Selvstyret køber aktier i Air Greenland er ikke rykket tættere på eller længere væk med den aftale, der handler om nye lufthavne og erhvervssamarbejde. Det er to sager, der kører hver for sig, men til dels på samme tid.

Bliver den danske regering og Naalakkersuisut enige om et opkøb af aktierne, skal dette igennem de normale bevillingsmæssige procedurer.

Lufthavnspakke er ikke ja til Air Greenland opkøb

På samme måde lyder vurderingen, at vedtagelsen af lufthavnspakken ikke betyder, at man også har sagt ja til Air Greenland aktieopkøbet. Ganske vist er hele aftalen mellem Danmark og Grønland en del af bemærkningerne til det ændringsforslag til det oprindelige forslag, som Naalakkersuisut har fremlagt. Men selve loven omhandler udelukkende lufthavnene.

- Du vil kunne se, hvis du læser Naalakkersuisuts ændringsforslag til forslaget til anlægslov for de nye lufthavne, at disse ændringsforslag har som det primære formål at indhente Inatsisartuts tilslutning til at indarbejde aftalen mellem Naalakkersuisut og regeringen (altså den del, der handler om nye lufthavne) i anlægsloven for de nye lufthavne.

Sermitsiaq.AG har i går forespurgt om Kim Kielsen har en kommentar til Demokraternes udmelding.