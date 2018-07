Air Greenland forventer øget konkurrence

Redaktionen Onsdag, 18. juli 2018 - 13:03

En ny lufthavn i Nuuk vil stille Air Greenland i en ny situation med øget konkurrence.

Det skriver AG.

Flere selskaber står på spring til at flyve til Nuuk, da operationen er lettere at overskue end turene via Kangerlussuaq. Sådan lyder vurderingen fra Air Greenlands direktør Jacob Nitter.

- Vores markedsandel kommer under pres. Der vil også opstå et dyk i trafikken på vores indenrigsnet, når stadig flere kan flyve til deres slutdestination. Men regnestykket er komplekst. For til gengæld opnår vi andre fordele i vores værdikæde. Vores rejsebureau og hotel vil profitere på væksten i passagerantallet.

- Så er det samlet godt eller skidt?

- Betragtet som en helhed, ser jeg meget positivt på fremtiden. Markedet vil opleve vækst, og det vil Air Greenland også. Vi har brugt 57år på at optimere vores operation. Derfor er vi også forberedt på den nye virkelighed, hvor det i høj grad bliver passagerne, som sætter dagsordenen, siger Jacob Nitter til AG.

Direktøren regner også med, at billetpriserne vil falde med 20 til 30 procent, men kun til de destinationer, hvor der kan flyves direkte.

Læs et stort portræt af Jacob Nitter i AG: