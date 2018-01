Aftale om Nakuusa med to nye kommuner

De to nye kommuner Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia har skrevet under på en samarbejdsaftale med Naalakkersuisut om NAKUUSA projektet 'Vores hverdag – vores stemmer'. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Børnenes stemmer

'Vores hverdag – vores stemmer' er et NAKUUSA projekt, hvor alle kommunerne får et Børneråd, Meeqqat Isummersorfiat, og alle skolerne etablerer Rettighedsråd, Nakuusaaqqat, for, at børnenes stemmer bliver hørt i samfundet.

Kommunens Meeqqat Isummersorfiat, børneråd består af 13-18 årige unge, hvor de unge selv har sendt en ansøgning, om at blive medlem af børnerådet. Kommunens Meeqqat Isummersorfiat, børneråd er et rådgivende organ til kommunens kommunalpolitikere.

Børnetopmøder

NAKUUSA holder derudover et årligt Børnetopmøde, hvor alle kommunernes Meeqqat Isummersorfii samles om et samfundsrelateret emne. Sidste møde blev afholdt i oktober 2017 i Ilulissat, hvor emnet var Uddannelsesparathed.

Skolernes Rettighedsråd, Nakuusaaqqat, består af skolernes ældste klasser og er et talerør for alle landets børn.

Mere årvågne

- Jeg er meget glad for, at Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia vil være med til at styrke børns rettigheder ved at danne børneråd og rettighedsråd i deres kommuner og folkeskoler. Vores erfaring er, at kommuner, som allerede har et børneråd i deres kommune og rettighedsråd på deres skoler, er mere årvågne over for deres børns vilkår. Målsætningen for Naalakkersuisut er, at børns rettigheder også udøves i praksis i vort land, udtaler naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Samarbejdsaftalerne er gældende fra 1. januar 2018 og tre år frem. Samarbejdsaftalen kan forlænges efter tre år.

Lærerseminar

NAKUUSA er begyndt at forberede et lærerseminar i løbet af foråret og efteråret for Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia for, at skolerne kan forberede etablering af rettighedsråd på deres skoler.

Se billeder herunder: