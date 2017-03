Afis-aspiranter parate til at arbejde i lufthavne

Seks Afis-asperanter blev 1. marts aspiranter færdige med deres teoretiske uddannelse. De er således parate til at arbejde i lufthavne landet over og gøre brug af deres evner i Mittarfeqarfiit.

Med det mål at blive uddannet Afis-operatør, og dermed blive i stand til at sikre trafikken i lufthavnene og i luftrummet ovenover har eleverne gennem deres uddannelse på Afis-skolen med et uddannelsesforløb med et tætpakket program.

Afis-aspiranterne er:

Paninnguaq Lynge

Danny Fisker

Pilutaq Lundblad

Kenn Sivertsen

Tomas Manly Fruensgaard

Aputsiaq Christensen

- Med afslutning af den teoretiske del af uddannelsen har aspiranterne opnået et 'Student License'. Dette giver dem ret til at gå på OJT (On-the-Job-Training) på en lufthavn. Det er lidt forskelligt hvor lang tid denne del varer - afhængigt af tjenestested mv. Men typisk varer forløbet fire måneder. Det kommer til at foregå i Narsarsuaq, Nuuk, Ilulissat og Kulusuk, skriver Mittarfeqarfiit.

- Det er en stor glæde for os at alle AFIS aspiranter nu er klar til at arbejde i Selvstyrets lufthavne og herigennem afprøve deres kundskaber. Det er Mittarfeqarfiits mål at uddanne lokal arbejdskraft til at løse de store opgaver vi løser for samfundet, og med dette nye hold af aspiranter sikre vi fortsat et højt sikkerhedsniveau niveau i vores lufthavne, siger HR-chef i Mittarfeqarfiit, Bodil Marie Damgaard.

Mittarfeqarfiit ser et øget aktivitetsniveau på de fleste af vores 13 lufthavne. Der sidder AFIS operatører i tårne i 12 af lufthavnene, mens der i Kangerlussuaq sidder flyveledere, som Mittarfeqarfiit også uddanner