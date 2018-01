Afhoppere flyver under radaren

Vittus Qujaukitsoq blev ved juletid ramt af en slem lungebetændelse, som har suget kræfter ud af ham i en periode. Men nu går det fremad igen med helbredet, oplyser han til AG.

Til gengæld er det ikke muligt at lirke mange oplysninger ud af ham om, hvordan det skrider frem med drømmen om at stifte et nyt parti, der kan udfordre eks-partikammeraterne i Siumut.

Kører som planlagt

AG har flere gange i løbet af sidste uge forsøgt at få et længere interview med ham om det nye parti. Men enten havde han ikke tid til at tale, eller også besvarede han ikke opkald. Et par ord lykkedes det dog at opsnappe under en af de korte samtaler:

- Arbejdet fortsætter som planlagt. Jeg har bare ikke været så udfarende på grund af sygdom. Der er en del grundforberedelser, der skal gøres, og det tager tid, sagde han med en tilføjelse om, at han arbejder på at formulere en nytårsudtalelse og en kronik om aktuelle, politiske emner.

Udelukker eksisterende partier

Før jul annoncerede Demokraternes frafaldne Michael Rosing også, at han vil forsøge at etablere et nyt, borgerligt parti. AG erfarer, at han efterfølgende blev kontaktet af Atassut med et tilbud om at blive medlem dér, en plan, der kunne have skånet atassutterne for besværet med at samle underskrifter.

Rosing ønsker ikke at kommentere dét rygte, ud over at understrege, at han ingen planer har om at skifte til eksisterende partier.

Læs hele artiklen i ugens udgave af AG, som udkommer i morgen, onsdag. Men allerede nu kan du købe avisen her: