Afhentning af ejendele i Nuugaatsiaq er i gang

Indbdyggerne fra Illortsuit og Nuugaatsiaq skal om muligt har deres vigtigste personlige ejendele tilbage. Som et skridt til at vende tilbage til en for hverdag.

I går gik Arktisk Kommando i gang med opgaven, velvidende, at en ny tsunamibølge kun er otte minutter væk, hvis fjeldet skrider.

Af samme årsag skal alle under arbejdet, være iført overlevelsesdragter, skriver Arktisk Kommando på sin facebook-side.

Inden arbejdet overhovedet kunne gå i gang var et sikkerhedshold blevet sat i land fra inspektionsskibet Vædderen for at sikre sig, at der ikke var ammoniak-udslip fra fiskefabrikken eller farlige el-kabler i bygden.

Fire indsatshold var i gang hele dagen i går. Det er endnu uklart, hvor lang tid det vil tage.

Udover Arktisk Kommando og Vædderen deltager også personel fra det lokale beredskab i Qaasuitsup Kommunia, politiet, tre mand fra Beredskabsstyrelsen samt et Challengerfly fra Luftgruppe Vest deltager i indsastesn

Når arbejdet er færdigt i Nuugaatsiaq, vil Arktisk Kommando drage videre til Illorsuit.