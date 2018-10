Afgift sender forarbejdning af fisk ud af landet

Walter Turnowsky Torsdag, 11. oktober 2018 - 12:00

Det er et af Naalakkersuisuts mål, at der skal ske en højere grad af forarbejdning af fisk i landet. Men man er kommet til at skrue en afgiftsmodel sammen, der virker stik modsat. Derfor vil Naalakkersuisut nu have ændret loven.

1. januar i år trådte en ny afgiftsmodel for hele fiskeriet i kraft. Men modellen har en utilsigtet virkning, fremgår det af bemærkningerne til et forslag til ændring af loven.

- Den nuværende indretning af afgiftsmodellen indeholder incitament til, at det, for nogle arters vedkommende og under visse forudsætninger, bedre kan betale sig at sælge hele fisk til udenlandske købere, som derefter foretager forarbejdning af fisken uden for Grønland, står der.

- Det skyldes, at forarbejdede fisk har en højere salgspris. En højere salgspris resulterer i en højere afgiftssats. Ved at eksportere hele fisk til udlandet kan eksportørerne medvirke til at holde afgiftssatsen nede, hvilket vil være en fordel for eksportørerne og en ulempe for Landskassen.

Så nu skal afgiften ændres, så den beregnes ud fra den hele fisk frem for som nu den solgte mængde. Dermed kan det bedre betale sig at forarbejde fisken i Grønland. Forslaget behandles af Inatsisartut i dag.