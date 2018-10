Afgift på elbiler afhængig af Partii Naleraq

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. oktober 2018 - 09:54

Hvis Naalakkersuisut vil have sit forslag om afgifter på el- og hybridbiler igennem, kan de blive afhængig af støtte fra Partii Naleraq. Det står klart efter førstebehandlingen sidste uge.

Hverken Demokraterne eller Samarbejdspartiet bakker op om forslaget, og Inuit Ataqatigiit er heller ikke ligefrem begejstret.

LÆS OGSÅ: Forslag: Dyrere at køre i elbil

Naalakkersuisuts forslag går ud på, at der indføres et motorafgift startende ved 1.000 kilo og op til 17.575 kroner på elbiler og hybridbiler. Dermed kommer afgiften op på samme niveau som for benzinbiler. Derudover foreslår Naalakkersuisut, at hybridbiler - men ikke elbiler - skal pålægges en indførselsafgift. Til gengæld pålægges snescootere og ATVere hverken indførselsafgift eller motorafgift.

Men den er Demokraterne altså ikke med på.

- For det første mener vi ikke, at det er korrekt at indføre motorafgifter på i dette tilfælde plug-in hybridbiler samt på el- og brintbiler, når man med rette kan argumentere for, at der findes borgere, der har anskaffet sig disse køretøjer med en forventning om ikke at skulle betale motorafgift. Det er lidt at lokke folk i en fælde, sagde Niels Thomsen i sin ordførertale.

LÆS OGSÅ: Pele Broberg: Stadig rabat på køb af elbiler

- For det andet mener vi altid, at skatter og afgifter bør være sidste udvej til at finansiere nye tiltag. Her er der tale om en ren afgiftsomlægning.

Samarbejdspartiet afviser ligeledes forslaget.

Inuit Ataqatigiit kan heller ikke ubetinget gå ind for forslaget, men foreslår en motorafgift, der kun er halvt så stor, som i Naalakkersuisuts forslag. Partiet mener ikke, at man på nuværende tidspunkt bør indføre en indførselsafgift på hybridbiler.

LÆS OGSÅ: GE: Naalakkersuisut svigter miljøet

Dermed er Naalakkersuisut afhængig af den tidligere koalitionspartner, Partii Naleraq, hvis forslaget skal gennemføres uden ændringer.

- Selvom vi i Partii Naleraq er i oppositionen, vil vi hermed udtrykke vores støtte til forslaget, lød den klare melding fra Pele Broberg i hans ordførertale.