Affald fjernet fra gaden i Nuuk

Det var ikke noget smukt syn, der præsenterede sig i Nuuk i starten af junimåned. Bunker af storskrald lå og flød på p-pladser og i vejkanten.

Men nu er skraldet ved at være væk.

- Generelt set, ser det pænt ud, siger Zenica Gosvig Larsen fra Affaldscentret ved Kommuneqarfik Sermersooq.

Problemet var, at mange borgere havde misforstået de nye affaldsregler. De betyder, at de selv skal sortere deres storskrald og aflevere det de ved de mobile miljøstationer, som har været på rundtur i Nuuk siden starten af juni.

I dag og i morgen er sidste dag, hvor miljøstationerne står på Akeq, Suloraq og Qiterlia i Qinngorput mellem klokken 16 og 20.

- Vi har løbende kørt rundt og har kontrolleret de steder, hvor vi har været med miljøstationerne, og generelt er affaldsbunkerne forsvundet fra vejsiden, siger Zenica Gosvig Larsen.

Kommunen understreger, at det er ulovligt, at stille affald i vejkanten. Ligger der affald, vil man forsøge at finde ud af, hvor det kommer fra og herefter risikerer den skyldige en bøde.

Zenica Gosvig Larsen siger, at Affaldscentret efter rundturen med de mobile stationer er slut, vil afgøre, om der er sager, hvor der kan falde en bøde.

Der er mere information om storskrald på kommunens hjemmeside.

