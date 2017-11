Æresdoktor: Selvstændighed er dagdrømmeri

Jakob Janussen har som topembedsmand i en menneskealder om nogen indsigt i grønlandske samfundsforhold. Selv om han nu er pensioneret og flyttet til Danmark, kan han ikke lade være med at blande sig i debatten, når den handler om Grønlands fremtid. Det fremgår af et stort interview i avisen AG.

Gammel cirkushest

- Jeg har det som en gammel cirkushest, der lugter savsmuld. Når man har været engageret så dybt i samfundsudviklingen, er det ikke nemt bare at sige farvel, siger Jakob Janussen, der ikke er bange for at blande sig i selvstændighedsdebatten.

- Jeg deler ikke den holdning, at Grønland har mulighed for at blive selvstændigt i morgen eller i overmorgen. Juraen skulle naturligvis fastslås, men de andre forudsætninger skal også være på plads. Et land som Grønland vil altid være afhængig af andre lande, og jeg vil hellere være afhængig af en lille svag militærnation som ovenikøbet ligger 3-4.000 kilometer væk end af vores kæmpestore genbo mod vest, siger Jakob Janussen, som ikke har meget til overs for de nuværende selvstændighedsstrømninger.

Dagdrømmeri ved højlys dag

- Jeg synes det er dagdrømmerier ved højlys dag. Der bliver spillet et meget højt spil. Grønland har hverken økonomiske eller mandskabsmæssige ressourcer til at drive landet som selvstændig nation. Jeg forstår ikke, hvad der driver de nuværende selvstændighedsagitatorer. Jeg har dem nogle gange mistænkt for uvidenhed – ellers ville de ikke argumentere så vedholdende. Det er billige point og skyldes en stor vælgerbefolkning, som har svært ved at gennemskue tingene, siger Jakob Janussen.

