Ændret tidsplan for overtagelse af Thulebasen

Det haster med at få klarhed over, hvem og hvor mange grønlændere og danskere som kommer at arbejde på Thulebasen, når det amerikanske selskab Exilis Services overtager vedligeholdelsen af Thulebasen.

Der mangler stadig svar fra den danske regering, hvem der kommer til at arbejde på stedet.

- Jeg vil vide, om den danske regering har gjort alt for at sikre, at der er tale om et dansk-grønlandsk selskab. Jeg vil også vide, hvor mange forhandlinger der har været siden Exilis Services vandt udbuddet om servicekontrakten, og hvad man vil gøre fremadrettet, siger Aaja Chemnitz Larsen, som efter spørgetimen tirsdag (31. januar, red.) overvejer en hasteforespørgsel i folketinget.

Hvis det ikke giver flere svar, så kan det være nødvendigt at indkalde udenrigsministeren i samråd.

Tidligere deadline

Servicekontrakten har en stor betydning for Grønland, påpegede både Aaja Chemnitz Larsen og Aleqa Hammond i folketingssalen. Men de grønlandske folketingsmedlemmer, og den danske regering har travlt med at finde en løsning.

Aleqa Hammond sagde, at inden den 1. april skal man træffe en beslutning, dog uden at uddybe hvilken beslutning der var tale om.

Det Færøske Nyhedsbureau erfarer, at der i virkeligheden er tale om, at man inden den dato skal beslutte, hvordan Exilis Services skal opfylde servicekontrakten og ikke 1. oktober, som aftalen var.

Aaja Chemnitz Larsen vil ikke forholde sig til denne dato, men understreger vigtigheden af arbejdet hos den danske regering.

- Der kræves et politisk pres for, at det skal være et dansk-grønlandsk selskab, som forsvarsaftalen også lægger op til, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Venter på amerikansk administration

Både Aaja Chemnitz-Larsen og Aleqa Hammond (løsgænger) bragte emnet op i spørgetimen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Aaja Chemnitz-Larsen ville vide, om Danmark varetager egne interesser eller grønlandske. Lars Løkke Rasmussen siger, at det er en kompliceret sag, og den er ikke blevet nemmere efter det amerikanske valg.

- Der er kommet en ny administration, og den skal komme på plads, inden vi kan forhandle videre, siger Lars Løkke Rasmussen.