Den ældste og den yngste i kommunevalget

Inuk Fleischer, som er 24 år og den yngste kandidat, stiller op til kommunevalget i Qaasuitsup Kommunia Avannarleq for Siumut. Da han flyttede til Uummannaq for fire år siden, bemærkede han, at der ikke skete nogen udvikling i Uummannaq.

- Jeg vil arbejde for udvikling og udbygning her i Nordgrønland. Der skal bygges huse, toiletter og veje, siger han.

Andreas Sanimuínaq er den ældste kandidat og stiller op i Kommuneqarfik Sermersooq for Siumut. Han fylder 75 år til sommer, er pensionist og bor i Ittoqqortoormiit. Han vil stoppe restriktionerne på fangstdyr i Ittoqqortoormiit.

- Der er mange fangstdyr i Ittoqqortoormiit, men reglerne i Vestgrønland gælder også for os, selvom forholdene er meget forskellige, siger Andreas Sanimuínaq, der har arbejdet som kateket i mange år.

Du kan kan læse mere om de to kandidater i ugens Sermitsiaq: