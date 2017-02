Ældre til Suka: Husk de blandede ægteskaber

Suka K. Frederiksen, Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug fik gode råd med på vejen til selvstændighed, da hun mødtes med ældreforening, Nuummi Uttoqqaat Peqatigiit i Nuuk. Det oplyser Nalakkersuisut på sin hjemmeside.

Da ældre satte ord på de emner, som de mener er vigtige i selvstændighedsdebatten. Og et af emnerne var familier med blandede nationaliteter.

- Flere medlemmer fremhævede, at man i selvstændighedsdebatten skal huske at tage hensyn til, at mange er børn af blandende ægteskaber, og at det er vigtigt, at ingen skal føle sig udelukket af det grønlandske samfund på grund af deres sprog eller baggrund, fremgår det af omtalen.

Læs også: Stor interesse for borgermøder om selvstændighed

For mange udgifter

De ældre ønskede også, at der fortsat arbejdes på at styrke sproget, og så rådede de Naalakkersuisoq til at stramme op på udgifterne i den offentlige sektor.

- En af de ældre udtalte at, med på vejen mod selvstændighed er administrationen ”måske den dyreste form i verden” og derfor bør det område effektiviseres, anføres det.

Ældre roser unge

Selvom de ældre gjorde opmærksom på, at deres livsvilkår i alderdommen kan være svære, så er det vigtigt, at de unge får ros for, at de uddanner sig.

- Vi bør vise mere stolthed over de som formår at tage en uddannelse, så flere følger efter – og så de unge bliver mere klar over, hvor vigtig uddannelse er for både deres liv og deres land, sagde en af de ældre til Suka K. Frederiksen.

Læs også: Diskussion om selvstændighed skudt i gang

Det var et synspunkt, som Naalakkersuisoq var enig i.

- Uddannelse er vigtig, men det er støtte, opmuntring, at rose og vedholdenhed også, det er forældrenes men også hele samfundets opgave”, udtalte Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug Suka K. Frederiksen under mødet med de ældre.