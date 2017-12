Ældre danser deres livsfortælling

I løbet af sommeren medvirkede beboerne på alderdomshjemmet i Qeqertarsuaq som dansere i projektet Happy End. Det skriver kvindemagasinet Arnanut.

Happy End er et tre-årigt nordisk kunstprojekt om alderdom. Med dansen som middel handler projektet om

at skabe fortællinger om, hvordan man oplever alderdommen og livet i en gammel krop.

Danserne samarbejder med beboere på et plejehjem i hvert af de nordiske lande og inviterer de ældre til at

udtrykke erindringer og oplevelsen af livet i en gammel krop gennem dans. Det hele munder ud i en

forestilling på hvert plejehjem og en voksende fotoudstilling, der hænges op på plejehjemmet. Desuden

bliver der optaget en dokumentarfilm og udgivet en bog om projektet.

- Der opstår noget specielt og magisk i de ældres møde med dansen. Alle steder oplever vi, at

personalet på plejehjemmene er utrolig overraskede over, hvor meget de ældre kan danse og

fortælle. Vi har oplevet, at beboere, der ellers aldrig siger et ord, pludselig kan fortælle og danse,

siger projektets kunstneriske leder Ingrid Tranum Velásquez.

På alderdomshjemmet i Qeqertarsuaq har projektet været en rigtig god oplevelse, fortæller souschef

Pauline Wille, der deltog i hele workshoppen som tolk mellem de ældre og danserne.

- Det gik rigtigt godt. Beboerne fortalte meget indgående om deres liv, og bagefter var der flere, der

foreslog, at vi begynder at danse sammen, fortæller hun.

Også alderdomshjemmets leder Elisabeth Lyberth synes, at det var en god oplevelse at være med i Happy

End:

- Jeg var meget imponeret over at se de ældre folde sig ud på en helt anden måde, end vi er vant til.

Beboere, der ellers ikke vil deltage i så meget, gik op i det med liv og sjæl. Det var sejt at se, hvor

meget, de gav sig hen i det. Der var ligefrem én af dem, der udførte en improviseret kampdans,

siger hun.

