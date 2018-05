En ægte guld-bager

Redaktionen Fredag, 11. maj 2018 - 08:55

Da kun 21-årige Naasu Johnsen for fem år siden flyttede fra Nuuk for at gå på efterskole i Danmark, vidste hun ikke, at hun gik rundt med et særligt talent for at bage brød og kager.

Men da hun fornylig gik til svendeprøve på Holstebro Tekniske Skole beviste den unge bagerlærling, at hun kan lidt mere end de fleste, når det handler om bagning.

Naasu Johnsen fik nemlig en guldmedalje for at bestå opgaven med ros.

