Advokatfirma: Kvoteændring skal varsles over 25 år

I det omstridte forslag til ny fiskerilov står der i bemærkningerne, at varslingen skal være på minimum fem år. Noget tyder derfor på, at der vil blive anlagt erstatningssager i milliardstørrelsen, hvis lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form.

Ekspropriation

Advokatfirmaet er blevet bedt af Grønlands Erhverv om at vurdere, om Selvstyret er berettiget til at tilbagekalde eller ændre fordelingen af de tidsubegrænsede licenser for reje- og hellefiskekvoter samt mulighederne for at søge erstatning, såfremt Selvstyrets planer om tilbagekaldelse af de pågældende licenser gennemføres.

Det er Gorrissen Federspiels vurdering, at licenserne udgør ejendomsrettigheder, der er beskyttede mod ekspropriation efter Grundloven og en tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Henviser til højesteretsdom

- Et ”behørigt varsel” skal svare til den sædvanlige afskrivningsprofil for det relevante aktiv. Det er vores vurdering, at varslet bør være minimum 25 år, hvilket også har støtte i en sammenlignelig norsk højesteretsdom fra 2013, skriver advokatfirmaet.

Advokaterne, der har gransket konsekvenserne af fiskerilovforslaget, skriver endvidere om tabet, at det kan baseres på ”den nuværende indtjening og forventninger om udviklingen i fiskeriet vil tabet ifølge vores oplysninger beløbe sig til adskillige milliarder kroner”.

Advokatfirmaet hører til et af de mest respekterede i Danmark og ridser adskillige tidligere juridiske situationer op, hvor ekspropriation har været stridens kerne mellem det offentlige og private erhvervsliv.

Åbningstale af Kim Kielsen

Notatet blev sendt til pressen næsten samtidig med, at Kim Kielsen holdt sin åbningstale i Inatsisartuts efterårssamling.

Kim Kielsen, som er formand for Naalakkersuisut, sagde om forslaget til ny fiskerilov:

- Naalakkersuisut ønsker at sprede ejerskab af kvoterne og selskaberne til samfundet, som vil skulle reguleres via ejerskabsloft for kvoterne. Dele af ændringsforslagene til loven vil ikke have virkning fra næste år, når den nye fiskerilov skal træde i kraft, men vil blive indført med behørigt varsel.

Ingen detaljer

Kim Kielsen undlod at gå i detaljer om fiskerilovforslaget, men signalerede, at det overordnede mål fortsat er politisk gældende: at sikre flere aktører har ejerskab til rejer- og fiskeressourcerne.

Høringsfristen for at komme med svar til fiskerilovforslaget udløb i dag.