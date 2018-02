Advokater anklaget for millionsvindel tropper op i byretten

Fra Københavns Byrets lokaler ved Nytorv i København kan man næsten se det gamle hovedsæde for Johan Schlüters advokatselskab, der lå prægtigt på Højbro Plads, en af Københavns mest fashionable adresser.

Tirsdag er Johan Schlüter at finde i Københavns Byret, anklaget for at have bedraget for et trecifret millionbeløb. Erstatningskravet lyder på 99.603.489 kroner.

Inden for de sidste par år er Johan Schlüters selskab gået konkurs og han selv ligeså grundet anklager om svindel for et stort, trecifret millionbeløb.

Advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland er anklaget for blandt andet "mandatsvig af særlig grov beskaffenhed", mens de to og en kollega, Lars Halgreen, er anklaget for "skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed".

Den tiltalte trio stod for at håndtere og videreformidle penge til rettighedshavere af spil, tv og film for Producentforeningen.

Netop Producentforeningen gik dog i 2015 til politiet, da man mistænkte advokaterne for fusk. Mistanken opstod allerede i 2014.

Johan Schlüter var selv en betydende aktør i branchen og et utroligt kendt navn. Det var endda ham selv, der udviklede fordelingssystemet til rettighedspengene.

Anklagemyndigheden mener dog, at de tre i stedet for at gøre det på ærlig vis kanaliserede penge til sig selv.

Det skete ifølge anklagemyndigheden både ved at udskrive fakturaer for arbejde, der ikke var udført, og ved at gelejde rettighedsindtægter ind i et separat selskab.

I forskellige konstellationer er de tre tiltalt for at have tildelt sig selv 115 millioner kroner og for at have bedraget deres kunder for 86 millioner.

Alle tre advokater tiltalt for skyldnersvig, fordi de ad bagvejen - og bag ryggen på Producentforeningen, mens oprydningen var i gang - forsøgte at kanalisere værdier ud af advokatfirmaet til sig selv ved at placere Johan Schlüters ejerandel i et grønlandsk vandselskab, som deres ægtefæller var medejere af. Den manøvre kunne ifølge tiltalen have kostet Producentforeningens medlemmer cirka 85 millioner kroner.

Susanne Fryland er tiltalt for seks forhold, Johan Schlüter for fire og Lars Halgren for to.

Sagen har blandt andet betydet konkurs for hovedmanden Johan Schlüters store advokatselskab opkaldt efter ham selv.

Alle tre nægter sig skyldige.