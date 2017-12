Advokat: Ulovlig ændring af reglerne for mineselskaberne

I en opsigtsvækkende meddelelse går Grønlands førende advokatfirma, Nuna Law nu ud og advarer om en ny fortolkning af reglerne, som kan betyder at mineselskaberne kan løbe ind i problemer.

Hidtil har udenlandsk arbejdskraft nemlig været undtaget fra kravet om en særskilt arbejdstilladelse, hvis de er beskæftiget indenfor mineindustrien.

Men nu er fortolkningen af reglerne pludselig blevet ændret, så undtagelsen ikke længere gælder udvindingsaktiviteter, men udelukkende for forundersøgelser og efterforskning, skriver Nuna Law i et nyhedsbrev, der er underskrevet af advokat Peter Schriver.

Ingen forskel på efterforskning og udvinding i loven

Aktiviteter under råstofloven er undtaget fra kravet om en arbejdstilladelse, men lovgivingen specificerer ikke, hvorvidt dette gælder efterforskning, udvinding eller noget helt tredje. Hidtil har praksis imidlertid været, at både efterforskningsaktiviteter og udvinding er omfattet af undtagelsen. Det fremgår af et brev fra Udlændingestyrelsen til Naalakkersuisut i 2011. Kravet har blot været, at medarbejderne højst må opholde sig i landet i tre måneder.

- Det fastslår, at udlændinge, som arbejder med aktiviteter under en eksklusiv tilladelse til efterforskning og/eller udvinding er undtaget fra kravet om en arbejdstilladelse, skriver Nuna Law i sit nyhedsbrev.

Brevet fra udlændingestyrelsen har hidtil været den gældende fortolkningen af lovgivningen på området.

Erhvervsdepartementet har bedt om ændringen

Den nye fortolkning af reglerne er ifølge Nuna Law ikke sket på foranledning af Udlændingestyrelsen i Danmark, men på baggrund af en henvendelse fra Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi.

Hos Nuna Law har man svært ved at følge tankegangen, der betyder, at man nu vil gøre forskel på efterforskning og udvinding.

- Det - ikke fuldt ud logiske eller sammehængende - ræsonnement bag den nye udmelding er, at efterforskning er af midlertidig karakter (selvom om en efterforskningslicens kan gælde for en periode på op til 22 år), hvorimod en udvinding er af permanent karakter, skriver Nuna Law.

- Savner lovligt grundlag

Ikke blot har Peter Schriver svært ved at se logikken bag ændringen, han vurderer, at den ikke er i overenstemmelse med loven.

- Efter vores vurdering savner de nye krav et lovligt grundlag og er, som tidligere anført i modstrid med de erklæringer, som man hidtil har afgivet, skriver han i nyhedsbrevet.

Tre skærpelser

Ændringen af reglerne er ikke blevet meddelt officielt. Nuna Law er tilsyneladende blevet opmærksom på, at tingene er ændret på baggrund af sit arbejde som advokat for firmaer i råstofindustrien.

Også på to andre punkter er reglerne pludselig blevet ændret. For det første skal der nu være tale om en form for specialist og dernæst skal det arbejde, som de pågældende befatter sig med, være afsluttet inden for tre måneder. Ingen af delene var indholdt i brevet fra Udlændingestyrelsen fra 2011.

Formoder sammenblanding med IBA-krav

Peter Schriver har ingen entydig forklaring på hvorfor Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi lige pludselig har bedt Udlændingestyrelsen om at ændre reglerne.

- Det er uklart for os, hvorfor Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi indtager dette standpunkt, men det ser ud til at Departementet i det mindste til dels blander spørgsmålet om arbejdstilladelser sammen med de krav, om brug af lokal arbejdskraft, som kan være indeholdt i en licens eller en IBA-aftale.

IBA-aftalen er en forudsætning for at kunne starte en mine op. Den vil typisk blandt andre ting indeholde krav om andelen af grønlandske medarbejdere i minen samt om lærlingepladser til lokale. Og her er det altså advokatens opfattelse, at man misbruger udlændingeloven til gennemtrumfe bestemmelserne i en IBA-aftale.

- Der syntes at være et generelt ønske om at begrænse udlændinges adgang til at arbejde uden en arbejdstilladelse, skriver Nuna Law videre.

Selvom Nuna Law ikke mener, at reglerne har grundlag i lovgivningen, så anbefaler advokatfirmaet, at mineselskaberne ind til videre følger de nye regler indtil der er sket en yderligere afklaring.

Nuna Law har henvendt sig til det danske integrationsministerium for at få klarlagt reglerne.