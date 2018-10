Advokat rejser tvivl om Thomas Møller Olsens skyld

Walter Turnowsky Tirsdag, 30. oktober 2018 - 07:08

Først lidt før klokken 22 islandsk tid sluttede den første retsdag i ankesagen om drabet på Birna Brjánsdóttir. Da havde retsmødet varet i 13 timer. Det skriver ruv.is.

Alene Thomas Møller Olsens nye forsvarer, Björg­vin Jóns­son brugte to timer på at redegøre for, hvor han ser huller i anklagemyndighedens beviskæde.

Han sagde, at det 'i bedste fald er usandsynligt', at Birna Brjánsdóttir i en bil skulle være blevet mishandlet af hans klient på den måde, som anklagemyndigheden fremstiller sagen. Det skriver mbl.is. Björg­vin Jóns­son pegede på, at sporene i bilen og andre beviser pegede på, at det både var muligt og mere sandsynligt, at den anden mand i bilen er skyld i den unge kvindes død.

De to besætningsmedlemmer havde tidligere på natten samlet Birna Brjánsdóttir op i en lejet rød Kia.

Der fremkom dog ingen oplysninger om, hvor Thomas Møller Olsen har befundet sig i tidsrummet mellem klokken 7 og 11 den morgen Birna var blevet dræbt. I anklagemyndighedens fremstilling blev tiden brugt på at kaste den unge kvinde i vandet, hvorved hun druknede.

Dommeren har efter den intense mediedækning under sagen i kredsretten, begrænset mediernes mulighed for at rapportere fra sagen. Det sker for at vidner ikke bliver påvirket af, hvad de har læst i medierne om andre vidners forklaringer.

Det er afsat fire uger til ankesagen.