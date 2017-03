Advarsel til tørstige sjæle: Husk kontanter

Det er Grønlandsbanken, der gør opmærksom på it-opdateringen, og den indrømmer, at det især vil gå ud over barer og restauranter.

Netbank også ramt

- Opdateringen er iværksat af EDB-centralen BEC, som er en it-sammenslutning af danske banker, hvor også Grønlandsbanken hører under. Derfor ligger tidspunktet for opdateringen knap så belejligt for vores kunder, som hos kunderne i de danske banker, oplyser Grønlandsbanken.

Opdateringen går ud over Netbank, pengeautomater og betalingskort. En nøjagtig liste over hvilke betalingskort, der bliver påvirket kan du læse her