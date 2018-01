Advarsel: Tele-Post varsler nedbrud

Det skyldes, at teleselskabet i forbindelse med opgradering af deres systemer bliver nødt til at afbryde strømmen, fordi kabler skal omlægges.

Inklusiv kystradioen

Det kan gå ud over alle de services som selskabet leverer inklusiv kystradioen, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er arbejdet med at udbrede trådløse og hurtige 4G-forbindelser til hele Grønland, der kræver en omlægning af kablerne og dermed strømafbrydelser.

-Strømafbrydelserne betyder, at al slags kommunikation er i risiko for at blive påvirket af afbrydelserne i dette tidsrum, oplyser Tele-Post.