Advarsel: Spis ikke forloren hare fra Brugseni

Af de 19 er to personer, der havde en anden alvorlig sygdom i forvejen, afgået ved døden. Over for KNR bekræfter Brugseni, at færdigretten også er blevet solgt i Grønland.

Mistanke

Undersøgelser af salmonella-tilfældene har kastet mistanken på den forlorne hare. Undersøgelserne slår dog ikke endeligt fast, at det er den madvare, som står bag spredningen af bakterier.

- Vi arbejder på højtryk for at opklare denne sag og at opspore og inddæmme kilden til udbruddet, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove.

Der er tale om en frossen færdigret. Den er solgt under mærket Normeat A/S i Kvickly, Super Brugsen, Dagli' Brugsen, Fakta og på coop.dk og herfra videredistribueret til Brugseni.

Produktdato

Den er produceret 4. november, og Fødevarestyrelsen gør derfor opmærksom på, at den kan ligge i fryseren hos nogle forbrugere.

Finder man produktet i sin fryser eller andre steder i hjemmet, skal den kasseres eller leveres tilbage til butikken, den er købt i, oplyser Fødevarestyrelsen.

Kan udvides

Fordi undersøgelserne stadig er i gang, vil Fødevarestyrelsen ikke afvise, at den på et senere tidspunkt vil udvide tilbagekaldelsen til flere datoer.