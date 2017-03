Advarsel: Politiet jagter fartsyndere

Indsatsen vil ske flere steder i hovedstadsbyen, meddeler politiet.

Gideon Quist, der er leder af beredskabet i Nuuk, oplyser til Sermitsiaq.AG, at aktionen gerne skulle have et præventivt formål. På stationen i Nuuk har man en lasermåler til opgaven, der vil blive gennemført hele næste uge.

Det kan blive en dyr fornøjelse at trykke for meget på speederen.

Frakendelse af førerretten

Politiet oplyser, at en fart på 36 km/t, hvor den tilladte hastighed er 25 km/t udløser en bøde på 2.000 kroner.

Kører man langt hurtigere kan bøden ende på 6000 kroner og en betinget frakendelse af førerretten.

42 fartsyndere i 2016

Sidste år noterede politiet i hele landet 42 fartsyndere, fremgår det af Politiets Årsstatistik for 2016. Dobbelt så mange måtte af med en bøde, fordi de talte i mobiltelefon under kørslen.