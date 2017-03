Advarsel: IT-kriminelle angriber med ondsindet virus

En mail fra en person, der udgiver sig for at komme fra virksomheden fakturadanmark.dk, skal man være særligt på vagt overfor. Den kan nemlig indeholde en virus, der stjæler dine oplysninger på din computer.

Regneark vedhæftet mailen

I mailen er der vedhæftet et regneark, og her er det nødvendigt at aktivere ”makro” i regnearket, hvis man vil åbne det. Det skal man imidlertid ikke, da man så installerer en virus på sin computer.

Faktura Danmark er klar over, at IT-kriminelle misbruger deres navn.

Faktura Danmark advarer

På firmaets hjemmeside har man været nødsaget til at sætte en advarsel på toppen af forsiden.

- Vi er blevet opmærksomme på, at IT kriminelle har sendt spam/phishing fra en mail adresse som udgiver sig for at være fra Faktura Danmark. Vi har kontaktet vores hostmaster og disse e-mail er ikke sendt via deres servere, endvidere er der ikke tiltvunget sig adgang til vores IT systemer mv. Vi beder dig derfor slette evt. spam mail permanent også uden at åbne indholdet. (Slet den også fra papirkurven), skriver Faktura Danmark