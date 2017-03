Advarsel: Flere faldet igennem isen

Erhvervskonsulent Adam Hansen advarer nu borgerne i Aasiaat-området, når de færdes på isen.

- Da der er faldet nogle mennesker gennem isen de sidste dage opfordrer vi til at man ikke drejer fra slæde-, gå - eller snecooteruter på isen uden væsentlig grund, skriver Adam Hansen advarende i en mail til redaktionen.

- Hvis man vil væk fra ruterne for at fiske eller andre ting skal man medbringe en istuk, og desunden have en med som har kendskab til isen og området, hvis man ikke selv har forhåndserfaring, lyder det gode råd fra Adam Hansen.