Advarer om farligt vejr i Danmark

- Beskyt dig selv og din ejendom, lyder opfordringen fra DMI i dag til dem, der bor i Danmark.

Et kraftigt blæsevejr har skabt risiko for forhøjet vandstand på helt op til 1,8 meter over det normale niveau. Især ø-havsområdet, Storebælt, Lillebælt og Bornholm bliver hårdt ramt.

- Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden opfordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder, skriver DMI på sin hjemmeside.