Adskillige trafikuheld i Nuuk

Adskillige biler er stødt sammen, men heldigvis har der endnu ikke været nogen personuheld, oplyser vagthavende betjent hos politiet i Nuuk.

Flere uheld og kødannelser

- Vores patruljevogne har været ude til flere uheld. Og vi har været nødt til at regulere trafikken, fordi store køer er opstået, forklarer vagthavende over for Sermitsiaq.AG.

Han opfordrer bilisterne til at være yderst agtpågivende, når de sætter sig i bilen. Der er ualmindeligt glat og sigtbarheden er samtidig meget reduceret.

Alle flyafgange aflyst

Buskørslen blev indstilet i formiddags på grund af det isglatte føre. Air Greenland har desuden aflyst samtlige flyafgange fredag eftermiddag på grund af vejret.