Aber klonet for første gang

To nuttede, langhalede abe-kloner kom for et par måneder siden til verden på et laboratorium i Shanghai. Aberne hedder Zhong Zhong og Hua Hua. De er født med to ugers mellemrum, men har fuldstændig ens genetik. Det skriver Videnskab.dk.

Zhong Zhong og Hua Hua er noget ganske særligt. De er de første primater, der er dannet af en specialiseret celle fra en voksen abe.

Det var den samme teknik, som forskere for over tyve år siden brugte til at lave lammet Dolly - verdens første klonede pattedyr, skabt ved hjælp af yverceller fra et voksent får.

- Det er første gang, det er lykkedes at bruge den samme teknik til at klone primater. Efter at Dolly blev født i 1996, har der rundt omkring i verden været forsøg på at bruge teknikken til at klone aber, men der er, så vidt jeg ved, aldrig tidligere kommet levedygtige unger ud af det, siger Henrik Callesen, der er professor på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Celler bliver til mange kloner

De kinesiske forskere, som netop har publiceret deres resultat i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Cell, har skabt abe-klonerne ved at sætte kernen af en specialiseret celle fra en voksen abe ind i en ægcelle.

Med teknikken kan man i princippet lave et ubegrænset antal abe-kloner med identisk genetik.

Du kan læse mere om kloningsteknikken på Videnskab.dk, som handler om den betydning det klonede lam Dolly har fået for eftertiden.

To babyer ud af 127 æg

Det har taget lang tid og været en stor udfordring for kineserne at skabe klonerne Zhong Zhong og Hua Hua, fremgår det af forskernes videnskabelige artikel. I alt har forskerne indsat cellekerner i 127 æg, men de har kun fået de to levedygtige unger ud af det.

- Der var mange fiaskoer, før vi fandt en succesfuld metode til at klone en abe, siger forskningsleder Qiang Sun fra Institut for Neurovidenskab ved Det Kinesiske Akademi for Naturvidenskab, Shanghai, i en pressemeddelelse.

Udfordringerne opstod, fordi forskerne skulle justere den oprindelige teknik, som blev brugt til at lave fåret Dolly, så den passede til abernes biologi.

