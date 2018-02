Aavaat-koret er blevet yngre

Det Grønlandske Kor Aavaat havde lørdag generalforsamling i Kalaallit Illuutaat, København.

Bestyrelsens gennemsigtsalder blev ved den leijlighed betragtelig lavere, da to unge kom ind i Aavaats bestyrelse.

Det glæder genvalgte bestyrelsesformand Carsten Siegstad som for 9. år skal stå i spidsen for det populære kor.

- Mange kor uanset hvor end det er, kan have svært ved at rekrutterer unge mennesker. At interesseret sig i et korvirksomhed kan for nogle unge betragtes som ”gammelmands” interesse, derfor er det glædeligt vi i år har to unge som har lyst til at præge vores forening som bestyrelsesmedlemmer, skriver Carsten Siegstad i en pressemeddelelse.

Det er 24 året Dorthe Kielsen Poulsen og 25 året Aannguaq René J. Hansen som blev valg som henholdsvis sekretær og som næstformand.

De vil i årets løb få stor betydning for korets videreudvikling og fremtidigt arbejde, vurderer Carsten Siegstad.

Vigtigt for udviklingen

Dorthe Kielsen Poulsen kommer fra Qaqortoq, og tråds sin unge alder har hun allerede været med i Aavaat i seks år. Hun studerer Arkitektur og Landskab på det Kongelige Danske Kunstakademi.

Aannguaq Renè J. Hansen kommer fra Aasiaat, og før han flyttede til København var han i ni år med i Aasiaat Nipaat, han har siddet i forskellige bestyrelsesposter i forskellige foreninger og har i flere sammenhæng siddet som formand.

- Jeg ved der bor over 250 unge grønlandske studerende i Københavnsområde, bare vi kan få nogle af dem til at komme og synge med os, vil det være en stor gevinst, vi har altid haft et par eller flere studerende med som faktisk er rigtig glad for at være sammen med os i nogle timer om ugen, og vi bliver altid glad for dem, det giver os frisk pust. At synge i et kor betragter jeg som en sund fritidsinteresse, derfor har vi også henvendt os til det lokale grønlandske studerendes organisation AVALAK for at efterlyse unge til at komme og være sammen med os Aavaat, siger Carsten Siegstad.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Formand: Carsten Siegstad

Næstformand: Aannguaq René J. Hansen

Kasserer: Frederik Lynge

Sekretær: Dorthe Kielsen Poulsen

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Mølgård Nielsen