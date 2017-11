Aavaat til domkirke koncert i Maribo

Der har aldrig været grønlandsk domkirkekoncert i Maribo Domkirke, det kan man ikke længere sige, efter Aavaats besøg i fredags.

Velbesøgt

Trods Black Friday og andre spændende arrangementer i domkirkebyen Maribo, med sine ca. 5.800 indbyggere var domkirken velbesøgt, oplyser koret i en pressemeddelelse.

Aavaat under ledelse af deres dirigent Joâo Peas indledte koncerten med at gå i procession, mens domorganist Vibeke Vanggaard spillede salmen Nersortigut qilammiu. Og efter nogle velkendte grønlandske salmer og sange, fortsatte koret med at synge julesamler, koncerten afsluttedes med Guuterput, til stort fryd for koncertgængerne.

- Guuterput er også meget respekteret af danskerne, de fleste danskere har hørt og lært julehymnen når DR sender Julehilsen Grønland, fortæller Aavaats formand Carsten Siegstad.

Tre domkirker i seks måneder

Formanden understreger, at Aavaat kan være utrolig stolte, for i løbet af seks måneder har koret optrådt i hele tre danske domkirker, koret var i maj måned i Roskilde Domkirke og juni måned i Aalborg Domkirke.

- Det er i sig selv en pragtpræstation som end ikke andre danske kor kan præstere. Det er nemlig utrolig svært at få lov til at optræde i en dansk domkirke. Domorganisterne som står for domkirkekoncerterne får utrolig mange henvendelser, og nogle domkirker kan være optaget i mange måneder og endda år i fremtiden, fortæller Carsten Siegstad.

Han står for kontakter og formidling samt henvendelser til domkirkerne. Næste Aavaat koncert sker ikke i en domkirke, men i en lille dansk landsbykirke Holmstrup kirke, det sker 3. december.