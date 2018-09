Aasiaat: Ældre i alderdomhjem gik sultne i seng

Redaktionen Søndag, 23. september 2018 - 15:50

Ombudsmanden for Inatsisartut har sidste år været på uanmeldt besøg i alderdomshjemmet i Aasiaat.

Kritisable forhold

Her konstaterede ombudsmanden en række kritisable forhold for ældre, der bor på alderdomshjemmet, som udover en afdeling for ikke-plejekrævende beboere også består af en demensafdeling og en plejeafdeling.

Det skriver KNR, som har nærlæst ombudsmandens årsberetning for 2017, der udkom tidligere på året.

- I et køleskab på et af kontorerne er der sommetider nogle madrester, men ellers plejer der kun at være lidt yoghurt. Det er derfor forekommet, at beboere, som ikke var blevet ordentligt mætte efter aftensmaden, har måttet gå sultne i seng, fremgår det i inspektionsrapporten fra ombudsmanden.

Vidste ikke

Ifølge KNR, har køkkenlederen overfor inspektionsholdet forklaret, at hun aldrig fik at vide, at der manglede mad til aften- og nattetimerne.

Det fremgår i rapporten, at køkkenlederen ville snarest muligt sørge for, at der er mere mad i køleskabet om aftenen.

Ombudsmanden henstiller, at alderdomshjemmet i Aasiaat skal sikre, at beboerne også skal have adgang til mad uden for køkkenets åbningstid.

Den henstilling har den daværende Qaasuitsup Kommunia fulgt, fortæller borgmester i Qeqertalik, Ane Hansen, til KNR.