Årets vigtigste møde: Kim eller Vittus?

Alle har fokus på formandsopgøret, der foregår torsdag den 27. juli, hvor den nye formand for Siumuts lokalafdeling i Nuuk, Vittus Qujaukitsoq, har meddelt, at han er kandidat til partiets formandspost.

På nuværende tidspunkt er der ikke andre kandidater.

Det skriver Sermitisaq i seneste udgave af avisen.

Samlede partiet i en svær tid

Vittus Qujaukitsoq har især kritiseret Kim Kielsen for at være en svag leder. Desuden har han kritiseret Kim Kielsen for ikke at arbejde hårdt nok for selvstændighed.

Man glemmer imidlertid, at det var Kim Kielsen, der vandt valget i 2014. Det lykkedes ham på meget kort tid i efteråret 2014 og med alle odds imod sig efter, at Aleqa Hammond var gået, og meningsmålingerne udråbte IA som vindere, at få samlet partiet og sikret en valgsejr. Ikke ret mange kunne have gjort det.

