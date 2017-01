Årets Spørge Jørgen hedder Anthon

I 2016 blev der stillet 283 spørgsmål, og Anthon Frederiksen stillede de 56, hvilket svarer til knap 20 procent af alle stillede spørgsmål.

På en delt andenplads finder man løsgængeren Per Rosing-Petersen og Laura Taunajik, Siumut, der hver fremsendte 22 spørgsmål.

Anthon Frederiksen er ikke alene villig til at stille spørgsmål. Han er også parat til besvare spørgsmål, som Sermitsiaq.AG stillede ham over telefonen:

Hvorfor stiller du så mange spørgsmål?

- Hvis man er i tvivl om noget skal man stille spørgsmål. Hvad skal man ellers gøre. Jeg får mange henvendelser fra folk, og jeg mener, at det er min opgave som landstingsmedlem at få skabt klarhed og få tingene belyst ordentligt, siger Anthon Frederiksen.

Er du tilfreds med de svar, du har fået?

- Ikke altid, fastslår den folkevalgte betjent fra Ilulissat.

Er du ikke bekymret for at belaste embedsmændene i Naalakkersuisut med alle disse spørgsmål?

- Det bekymrer mig overhovedet ikke. Hvad skulle de ellers lave?, spørger Anthon Frederiksen retorisk tilbage.

Hvilket spørgsmål var det mest interessante, du stillede i 2016?

- Da jeg fik belyst, hvor mange penge det offentlige betaler for konsulentrapporter, som udenlandske konsulenter har lavet. Vi skal jo sikre at vore penge ikke ryger ud af landet, men bliver inden for landets grænser, mener Anthon Frederiksen.

Ønsker ikke at være topscorer

Anthon Frederiksen forsikrer, at han ikke har nogen intention om at være topscorer som spørgsmålsstiller.

- Jeg gør det alene for at få belyst alle mulige emner i offentlighedens interesse, understreger han.

Færre spørgsmål end i 2015

I 2015 blev der stillet flere af de såkaldte paragraf 37 spørgsmål – 302 i alt, mens spørgelysten var noget mere begrænset i 2014, hvor det blev til 200 spørgsmål.