For et år siden tog vi en dukkert...

Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet om klimaforandringer optager en hel verdens befolkning. Og nu kan Sermitsiaq.AG på sin egen uvidenskabelige måde afsløre, hvordan forandringerne spiller ind i hverdagslivet fra år til år - den 27. april i 2016 og 2017.

Fotodokumentation

For præcist et år siden kunne vor fotograf Leiff Josefsen tage billeder af badende piger ved havnen i Nuuk, studerende der læste lektier udenfor, mens de nød sol og varme for foden af Hans Egede-statuen.

Situationen i dag er helt anderledes. Efter en vinter med usædvanligt meget sne opfordrer det ikke til hverken soldyrkelse eller badning. Ja, hvor er solen og plusgraderne, må man spørge.

