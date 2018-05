Aappaluttoq rubiner: Slutfasen af første rubinsalg indledt

Redaktionen Fredag, 11. maj 2018 - 09:50

Greenland Ruby er i slutfasen i at gennemføre sine første salg af rubiner til to internationale designere og har også indledt et samarbejde med det internationalt anerkendte danske Shamballa Jewels.

Det meddeler selskabet i en pressemeddelelse.

Greenland Ruby, der begyndte at bygge infrastrukturen rubinminen i Aappaluttoq ved Qeqertarsuatsiaat i 2014, oplyser, at minen har været i produktion siden sidste år og at selskabet de sidste måneder har været i dialog med mange potentielle kunder.

- Nøjagtig et år efter vi åbnede produktionen fra vores rubinmine, kan vi endelig offentliggjorde, at vi er klar til at levere vore grønlandske rubiner og safirer til de internationale marked. Vores salg sker gennem partnere, der vil bidrage til at skabe værdi til vores unikke grønlandske produkt, siger Magnus Kibsgaard, der er CEO hos Greenland Ruby.

Ejerforholdet i Greenland Ruby er fordelt med 92 procent til de norske LNS Mining og Greenland Venture med 8 procent.