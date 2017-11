Aalborgs integrationsråd inviterer grønlændere med

Grønlændere er per definition danske statsborgere, men de har ligesom flere andre minoriteter brug for en særlig hjælp til at blive integrerede i samfundet.

Det er holdningen hos integrationsrådet i Aalborg Kommune, der som det første i landet har opfordret grønlændere til at tage plads i rådet. Det skriver DR Nordylland.

Og det er en god ide at invitere grønlændere indenfor, mener Anna Lynge, der selv er af grønlandsk oprindelse, men har boet i Danmark siden 2001.

Da hun selv kom til Danmark, mødte hun markante kulturforskelle, ikke mindst når det handler om at planlægge sin tid.

- Da jeg først kom herned som ung, oplevede jeg, hvordan det danske samfund virkede meget stresset og systematiseret, og det blev også en stressfaktor for mig at skulle holde styr på alle de aftaler, der skulle registreres i kalenderen, siger hun til DR Nordjylland.

Hun tror på, at det vil styrke grønlændere i Danmark, at de får mulighed for at byde ind med erfaringer og ideer, og at det på den anden side vil være godt for politikerne at få indspil fra den kant.

- Man vil give et bedre billede af, hvordan grønlændernes baggrund er. Både for de danske medborgere og kommuner vil det være en kæmpe fordel at kende til den grønlandske kultur, mener Anna Lynge.

Integrationsrådet i Aalborg har i den forgangne byrådsperiode bestået af personer med eksempelvis iransk, somalisk, afghansk og libanesisk baggrund.

Men det vil være en fordel også at få personer med grønlandsk baggrund med, mener den nuværende formand for integrationsrådet i Aalborg, Mahtab Jalili-Trudslev.

Hun mener ikke, at man én til én kan sidestille de problemer, som grønlændere og folk fra Mellemøsten står overfor i Danmark, men grundlæggende er det de samme udfordringer, man står med, vurderer hun:

- Grønland er jo en del af Danmark, og de er danskere, men de kommer alligevel til udefra og er en minoritet her, siger Mahtab Jalil-Trudslev, der blandt andet har som mål at få flere grønlændere med i de danske foreninger.

- Jeg kunne godt tænke mig at se dem bedre integreret i foreningslivet og at se deres børn gå til sport og arrangementer i deres nærmiljøer. Simpelthen at få dem ud og være en del af det, alle andre er en del af. Det savner vi lidt, siger hun.

Kommunernes integrationsråd udnævnes ligesom politikerne i byrådene for en fire år lang periode.