Aalborg Zoo afliver kræftsyg isbjørn

Aalborg Zoos 23-årige isbjørn Lars er mandag eftermiddag blevet aflivet.

Det er sket, fordi den zoologiske have efter skanninger og celleprøver kunne konstatere, at isbjørnen havde en kræftsvulst i leveren, oplyser Helle Justesen, der er kommunikationsmedarbejder i Aalborg Zoo, til TV2 Nord.

Lars blev i starten af september tjekket i forbindelse med en tandoperation, og her viste resultatet af blodprøverne, at isbjørnen havde et forhøjet levertal.

Men yderligere undersøgelser viste altså, at Lars var syg af kræft.

- Det er altid trist at aflive et dyr. Men det er vores ansvar at træffe denne beslutning, når et dyr er uhelbredeligt syg, skriver Helle Justesen til TV2 Nord.

Lars har i månedsvis været centrum i en heftig debat, hvor en gruppe dyreaktivister, som kalder sig selv Op Polar Bear, har samlet tusindvis af underskrifter. De har krævet, at Lars blev sat fri.

Gruppen startede med at protestere på Twitter og Facebook, efter at en video af Lars fra Aalborg Zoo dukkede op. Videoen viste Lars, som stod og rokkede uroligt fra side til side i isbjørneanlægget.

Isbjørnen Lars har boet i Aalborg Zoo siden 2015, hvor han kom fra Rostock Zoo i Tyskland.

Ud over at være far til flere unger i Aalborg Zoo er Lars også far til den verdensberømte isbjørneunge Knut, der blev en stjerne i Berlins zoologiske have. Knut døde i 2011.